Türk askerinden bayram sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Kosova'da Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında görev yapan Türk askeri, ihtiyaç sahibi Kosovalı çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Prizren'de ailelere gıda ve hijyen ürünleri içeren yardım paketleri dağıtan Mehmetçik, çocuklara ise bayramlık kıyafetlerini kendi elleriyle giydirdi. Ailelerin bayramlarını kutlayan Türk askeri, Türkiye Cumhuriyetinin her zaman Kosova halkının yanında olacağını söyledi. Türk askerleri tarafından yardım paketi ve torununa bayramlık kıyafet verildiğini söyleyen Besa Krasniçi isimli vatandaş, Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Krasniçi, 'Allah, Türkiye Cumhuriyetini başımızdan eksik etmesin' dedi.