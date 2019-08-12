TUSKON’cu işadamı pedofili çıktı

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş adamları yapılanmasına yönelik operasyonlar yapılmış ve örgüte ait TUSKON'un üyesi bazı iş adamları gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, iş adamlarına ait taşınmazlara, ulaşım araçlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, maddi değer taşıyan eşya, para ve dijital materyallerine el konmuştu.

TUSKON'DAN YARGILANIYORDU

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile iş adamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 86 iş adamı hakkında dava açılmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada iş adamları hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanmaları talep edilmişti.

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İNCELENEN METARYELLERDE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Yapılan yargılama devam ederken TUSKON üyesi Ruhi Gürer'in incelenen dijital materyalleriyle ilgili ilginç bir rapor geldi. Gürer'in bilirkişi tarafından incelenen cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyallerinde çok sayıda çocuklara ait pornografik fotoğraf ve video olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tespit sonrası bilirkişi tarafından tutulan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ruhi Gürer hakkında, 'Çocuklara ait müstehcen görüntüleri depolamak ve yaymak' suçundan ayrıca soruşturma başlatıldı.