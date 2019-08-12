YEDAM 4 bin bağımlının hayatına dokundu

BUGÜN NELER OLDU

Baştagençler olmak üzere vatandaşı bağımlılıktan korumak için önemli mücadele veren Yeşilay'ın 3 yıl önce uygulamaya koyduğu Danışmanlık Merkezleri'nin (YEDAM) sayısı yılsonuna kadar 45'e çıkacak. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığının önüne geçmek için verdiği psikososyal destekler ile öne çıkan YEDAM'ların 2020 sonuna kadar 81 ilde yaygınlaşması, hatta bazı illerde birden fazla açılması planlanıyor. YEDAM'ın telefon hattını şimdiye kadar 55 bin kişi aradı. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren merkezlerde 4 bin kişi ile görüşme gerçekleştirildi. Destek talep eden kişi, YEDAM bulunan bir ilde yaşıyorsa merkeze çağrılarak tanımlama yapılıyor. Kişinin neye ihtiyacı olduğu, içinde bulunduğu çevre ve riskler göz önünde bulundurularak en uygun tedavi yönteminin uygulanıyor. Yaşanan problemin boyutu görülerek yol haritası hazırlanıyor. Psikososyal destek aşamasında bağımlının ailesi de önemli bir noktada yer alıyor. Destek almak için merkeze gelmek istemeyen bağımlıların ailelerine, kişiyi ikna etmenin yolları anlatılıyor. YEDAM görevlileri gerekirse bağımlının evine dahi gidebiliyor. Uygulanan tedavinin türü kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Tıbbi tedavi sonrası alınan psikoterapi ve sosyal destek ile 2 görüşmede temiz hale gelen bağımlılar olduğu gibi bu süre bağımlının durumuna göre 1 yıla kadar da çıkabiliyor. YEDAM, bağımlılıktan kurtulanları sanat terapisi yoluyla zararlı maddelerden uzak tutma yoluna da gidiyor. Kuruluşundan bugüne kadar 4 bin civarı bağımlıya destek vererek hayatlarına dokunan YEDAM, kısa süre içinde televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak kamu spotları ile halka bilgilendirme yapacak, farkındalık aşılayacak.