Zigana Tüneli’nin yüzde 63’ü tamam

BUGÜN NELER OLDU

TRABZON -GÜMÜŞHANE karayolu üzerindeki Zigana Geçidi'nde yapılan ve temeli dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2016'da atılan Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 63'ü tamamlandı. Hizmete girdiğinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, Dünya'nın ise ikinci en uzun çift tüplü tüneli olacak olan tünelde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplamda 18 bin metrelik kazı çalışması yapıldı. Trabzon yönünde toplamda 8 bin 942 metreye ulaşılırken, Gümüşhane yönünde ise toplam 8 bin 996 metre ilerleme sağlandı. 400'ü aşkın personelin çalıştığı tünel inşaatında ilk ışığın 2020'de görülmesi hedefleniyor. Tünelin tamamının ise 2021'nin ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor. Zigana Tüneli tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1.5 saat olan Trabzon-Gümüşhane güzergahı 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak.Daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak. Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahili ile bağlantısını kolaylaştıracak tünelin bölgenin ticari ve turistik değerine ciddi katkı sunması bekleniyor. Tünel Türkiye'de ilk defa kullanılacak yeni teknik havalandırma sistemi ile donatılacak. Yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak.