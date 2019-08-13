Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geri dönüş yok

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Parlamenter sisteme geri dönüşü isteyenlere tepki göstererek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz" değerlendirmesini yaptı. Bahçeli, "MHP 71 yılda sağlanamamış istikrarı şimdi bir senenin içerisinde sağlanamıyor iddiasıyla geriye dönüşü istemek zannediyorum ülkemiz için en büyük tehdit ve tehlike olacaktır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu sebepten MHP olarak dava arkadaşlarımızla, Meclis'teki milletvekili arkadaşlarımızla, 234'ü bulan belediye başkanlarımız, çok sayıda il meclis ve il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla Türkiye'de önce istikrarın sağlanması, sonra toplumsal normalleşme, arkasından köklü demokratikleşme sürecini ortaya koyarak Türkiye'yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamının arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." ANKARA