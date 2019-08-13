Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Dikili açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı

Dikili açıklarında 75 yakalandı

'in Dikili açıklarında, birkaç saat arayla durdurulan 2 lastik bottaki 75 , Sahil Güvenlik görevlilerince yakalandı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 10:21

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 02.30 sıralarında, Dikili açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, yerini tespit ettikleri lastik botu durdurdu. Yapılan kontrolde, lastik bottaki 28'i Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. 9'u erkek, 9'u kadın ve 14'ü çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Aynı gün saat 03.30 sıralarında, Dikili'deki Madra Çayı açıklarında, yine kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş yaptığını öğrenen ekipler bölgeye gitti. Durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu, 14'ü erkek, 11'i kadın ve 18'i çocuk olan 43 kaçak göçmen yakalandı. Her iki olayda yakalanan toplam 75 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikili açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN