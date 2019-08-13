Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Edirne'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 61 düzensiz göçmen yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 10:09

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe çıkışında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 4'ü çocuk 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de Enez sahili Boztepe açıklarında lastik botla Yunanistan'a geçme hazırlığında aralarında çocukların da olduğu 35 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de 61 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN