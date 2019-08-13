Erdoğan’ın kurbanı Togo’da kesildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekâlet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanlar, Batı Afrika'daki Togo'da kesildi. TDV'den yapılan açıklamaya göre Batı Afrika'daki Togo'da 2 bin 100 büyükbaş olarak 14 bin 700 hisse kurban kesildi. Agoe bölgesinde kesilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na vekâlet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanların kesimi, vakıf gönüllü ve çalışanlarının kontrolünde yapıldı. Vekâletle Kurban Programı kapsamında terör örgütü tarafından Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül ve tüm şehitler adına da TDV kaynaklarından kurban kesimi gerçekleştirildi. AA