‘Hilal olduk’ milyonlara sofra kurduk

MÜSLÜMANA

BUGÜN NELER OLDU

Arakan'dan Mozambik'e kadar dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yaptıklarıyla dünyanın en fazla insani yardımda bulunan ülkesi seçilen Türkiye, bu bayramda mazlumların yüzünü güldürdü. Kızılay, 7 milyonu aşkın insana ulaştı. Bayram'ın ilk gününden itibaren dünyanın 51 ülkesinin 500'ü aşkın noktasında Türk insanın bağış kurbanları kesilmeye başlandı. Kurban etleri Mozambik'ten Filipinler'e kadar dünyanın dört bir yanında kapı kapı dağıtıldı. 500'ü aşkın bölgede kapı kapı dolaşarak verilen kurban etleri ihtiyaç sahibi insanlarda büyük mutluluk yaşattı. 51 ülkede Türkiye adına bağış kurbanları kesip, dağıtan Türk Kızılay'ı günün ilk saatlerinden kesmeye başladığı kurban etlerini gece geç saatlere kadar dağıttı. Kurbanlar dağıtılmaya başlandığı andan itibaren dünyanın yüzlerce noktasında sofralar kuruldu, bayram bereketi her hanede ihtiyaç sahiplerine ulaştı.Bu yıl ilk defa Afrika'daki Fildişi Sahilleri, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Komor Adaları, Asya'da Endonezya, Filipinler, Kamboçya ve Rusya, Ortadoğu'da Libya, Amerika'da ise Surinam'da kurban kesimi gerçekleştirildi. SABAH bu yılki devasa organizasyonu Kenya ve yakın bölgelerinde yerinde takip etti. Türkiye'nin kurban kampanyası ile verdiği destek nedeniyle büyük mutluluk yaşayanlar duygularını şöyle dile getirdi:Kuma Mtama (40): Bizler buradan sizlere dua ediyoruz.Maryam Şafe (40): 4 çocuğum var, iş bulamıyoruz. Evimizi tenekeden. Hasta olunca tedavi olamıyoruz ya ölüyor yanda ömür boyu acı çekerek yaşıyoruz. Hayat bizim için çok zor. Ölümlerin büyük çoğunluğu açlık ve hastalıktan. İşte bu durumda kapımızı çalan, soframıza yıllardır kendi ekmeğinden koyan, tedavi ettirip, bizi sevgiyle 'kardeşiz' diyerek kucaklayan tek bir ülke var Türkiye. Biz onu göğüsler üzerinde taşınan Hilal ve yıldızdan tanırız. O Hilal bu yıl yine bize ekmek oldu. Türkiye demek sevgi umut ve ekmek demek.Fomi Sultana (13): Ben Tayyip Erdoğan'ı tanıyorum. Televizyonda gördüm, bizi seviyor bu bizi mutlu etti, yalnız değiliz. Kızılay her bayram bize kurban eti getiriyor. Bugün soframızda bayram var, Türkiye ve kardeş Erdoğan'a duacıyız.Türk?Kızılayı tarafından Kosova geneline dağıtılmak üzere 150 adet büyük baş hayvan kesilerek 6 bin ihtiyaç sahibi Türk, Boşnak, Arnavut aileye dağıtıldı. Kosova merkezli İstanbul Derneği işbirliğindeki organizasyonla ihtiyaç sahibi ailelere kurban paketleri ulaştırıldı. İstanbul Derneği Başkanı Ridvan Seferaj, İşkodra'nın yanı sıra kurban paketi dağıtımının başkent Tiran'da, Kavalye, Berat, Gramsh, Puka, Lushnja ve Koplik şehirlerinde de gerçekleşeceğini söyledi.Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de Türk basın mensuplarıyla bayramlaştı. Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda gerçekleştirilen bayramlaşmada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekâletle kurban organizasyonunda 450 bin kurban hissesini geçtiklerini açıkladı. Erbaş, "Geçen seneyi de aşarak, geçen sene 430 bin hisse kurbana ulaşmıştık, bu sene 450 bini geçtik elhamdülillah. Geçen sene 17 milyon Müslümanın sofrasına bu kurban etinden ulaştırmıştık bu sene 20 milyon kadar Müslümanın sofrasına milletimizin bizlere emanet etmiş olduğu kurban hisselerini ulaştırmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip eyledi" dedi. "Halkımız Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Vakfımıza güvenini ortaya koydu" diyen Erbaş, açıklamasını şöyle tamamladı: "Yurt içinde 72 il, 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırdık, bu üç gün boyunca da ulaştırmaya devam edeceğiz."