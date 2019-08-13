Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatı'nın Kurban Bayramı'nı kutlarken birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun cep telefonu üzerinden partililere seslenerek katıldı. Erdoğan şu mesajları verdi:Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara bizleri hayırlısıyla kavuştursun. Kurban Bayramı'nın bizim için anlamı çok önemli. Gerek babalar için gerek evlatlar için bu kadar önemli bir bayramı Rabbim bizlere tekrar yaşattığı için ne kadar şükretsek az.Bu bayram vesilesiyle birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Birçok ayrılıklar, şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Unutmayın, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız.Kardeşliğimizi biz böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek geleceğe yürüyeceğiz. Önümüzde belde, ilçe, il kongreleri ve ardından da büyük kongre var. Bütün bu kongrelerle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e böyle hazırlanacağız.BAŞKAN Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve liderler karşılıklı bayram tebriğinde bulundu. ANKARA