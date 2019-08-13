Kuseyri ve İpek ByLock arkadaşı çıktı

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FETÖ'nünavukat yapılanmasına ilişkin davanın gerekçeli kararında, sözde yargı imamı olduğu iddia edilen avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin, örgütün firari tepe yöneticilerinden Hamdi Akın İpek ile ByLock arkadaşı oldukları belirtildi. Gerekçeli kararda "Akın İpek'in 101941 ID nolu ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılmıştır. Arkadaş listesinin incelenmesinde sanık (Kuseyri) ile arkadaş oldukları görülmüştür" ifadeeri kullanıldı. 1966'da kurulduğuna ve örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğüne vurgu yapılan kararda, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarına sızarak, ülke yönetimini ele geçirmek olduğuna dikkat çekildi. Davada Kuseyri'ye 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti