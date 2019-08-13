Milletvekilinin korkunç kazası

BUGÜN NELER OLDU

KurbanBayramı tatilinde son 24 saatte yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı. Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden dün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 31'e, yaralı sayısı 209'a yükseldi. Dün, İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada, İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Sıdalı yönetimindeki plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunun Uzundere kavşağı yakınında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Beşir Kaya'ya (18) çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diyarbakır'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobilin, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Mermer mevkisinde devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.İstanbul Küçükçekmece'de, hararet yapan aracını tamir etmek için inen sürücü Necati Kara (44), sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 60 metre savrularak, yaşamını yitirdi.