Muğla'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Akyarlar Mahallesi açıklarında durumlarından şüphelenilen üç lastik botu durdurdu. Botlarda yasa dışı şekilde Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen Suriye, Filistin, Mısır, Kongo ve Liberya uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Turgutreis Limanı'na getirildi.

Marmaris ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kent merkezinde yaptığı kontrollerde Suriye, Mısır ve Ürdün uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.