Partiler bayramlaştı

BUGÜN NELER OLDU

Bayramın ikinci günü Ankara'da siyasi partilerin bayram ziyaretleri vardı. AK Parti, CHP, MHP, MHP, DSP, BBP, DP ve Anavatan Partisi heyetleri karşılıklı birbirlerini ziyaret ettiler. AK Parti ve MHP, HDP'ye gitmedi, buradan bir ziyaret de olmadı. AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet karşıladı. AK Parti'yi ziyaret eden MHP heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamıyla AK Parti camiasının Kurban Bayramı'nın kutlamak için geldiklerini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hemşehrisi olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, memleketi Adana'daki kadın çiftçilerin yetiştirdiği bir kutu çileği de MHP heyeti vasıtasıyla Bahçeli'ye ulaştırmak istediklerini belirtti. ANKARA