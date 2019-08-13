Şekerci abiye baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde piyasada şekerci abi olarak nam yapmış H.B. isimli bir şahsın yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları (Amfetamin) İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde şekerci abi olarak bilinen şahsın uyuşturucu maddeleri Bahçelievler ilçesinde tespit edilen bir adreste sakladığını belirledi.

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Şekerci Abi lakaplı şahsın uyuşturucu maddeleri sakladığı adresten piyasaya süreceğini tespit etmesi üzerine, adli makamlardan alınan izin üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin ikamet adresinde yapılan detaylı aramada, evin yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasına ve altına zulalanmış poşetler içesinde çeşitli renklerde hazırlanmış binlerce uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirdi.

ŞEKERCİ ABİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu maddeleri temin ve piyasaya sürmek üzereyken yakalanan Şekerci Abi lakaplı H.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu M.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince şüphelilerle bağlantılı olan kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.