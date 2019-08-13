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Son Dakika Haberi: Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı

Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Toraman, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 10:24
Son Dakika Haberi: Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı'daki orman yangınının 17 saat sonra kontrol altına alındığını bildirdi.

Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eğriöz köyü mevkisindeki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz gönderildi. 3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı.

İZİNLİ PERSONEL 'ACİL' KODUYLA GÖREVE ÇAĞRILDI

Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise 'acil' koduyla göreve çağrılmıştı. Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekilmişti.

Vali Toraman, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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Son Dakika Haberi: Tavşanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı
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