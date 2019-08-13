Soylu: Ölümlü kazalar yüzde 32 azaldı

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programındaki konuşmasında, Kurban Bayramı'nın ülkenin dört bir yanında birlik ve huzur içerisinde geçtiğini ifade etti. Soylu, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, önderliğiyle almış olduğumuz tedbirlerle birlikte trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik bir azalma söz konusu. Bunu hep beraber çok daha iyi bir noktaya taşımak durumundayız" şeklinde konuştu. Soylu, konuşmasının ardından programa katılanlarla bayramlaştı. Eyüp Sultan Türbesi'nde dua eden Soylu, esnafla bayramlaştı ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Trabzon'a geçip vatandaşlarla bayramlaştı. AA