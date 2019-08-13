Türkiye ve TSK daima hazır

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC'deki temasları sırasında TRT HABER'e verdiği röportajda Suriye ve Doğu Akdeniz'le ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Bakan Akar'ın açıklamalarının çarpıcı satırbaşları:Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında müşterek harekat merkezi kısa süre içinde açılacak. Bu müşterek harekat merkezi kurulduktan sonra müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde ilerlemeyi ve ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmek arzusuyla bunları söylüyoruz. Ayrıntılı çalışmalar arazide yerini bulduktan sonra Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin güvenli ve huzur içinde dönmeleri konusunda mutabakat sağladık. Bazı süreler koyduk. Gecikmeye tahammülümüz yok. Çünkü daha önceki tecrübelerimizden, bazı gecikmelerin olduğunu, bazı işlerin sürüncemede kaldığını gördük. Bunları yaşamayı kabul edemeyeceğimizi, bunlara tahammülümüzün olmadığını, ne yapacaksak bir program dahilinde yapmamız gerektiğini kendilerine ifade ettik. Ama diğer taraftan da ister 'B', ister 'C planı' deyin eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşmemizde bizim tahammülümüzün kalmadığını, görüşmelerin çok uzadığını, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin arttığını, buna göz yumamayacağımızı, eğer isterlerse birlikte bazı tedbirler almamız gerektiğini, değilse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nın daha önceki örneklerde olduğu gibi gerekli tedbirleri alma niyetinde olduğunu söyledik. En son söyleyeceğimizi de en başında söyledik. Bu bölgede, ülkemizin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğimizi açık ve net ortaya koyduk. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa, alınması gereken ne tedbir varsa bunları da almaya kararlı olduğumuzu muhataplarımıza açık bir şekilde ilettik. Türkiye'ye gönderilen askeri heyete YPG'nin güvenli bölgeden çıkarılmasını, ağır silahların toplanması gerektiğini dile getirdik. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu, istihbarat değişimi konularında belli noktalarda anlaşmaya, mutabakata varıldı.Kıbrıs, bizler için bir milli davadır. Türkiye'nin garantör devletlerden biri olarak garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde önemli hak ve sorumlulukları var. Bugüne kadar Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir kararın ve çözümün yaşama şansı yok. Hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Hakkımızı, hukukumuzu gasp ederek yeni oluşumları gerçekleştirmeye çalışacak girişimlerin başarı şansı olmadığını başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler devamlı suretle söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bununla ilgili atılması gereken ne adım varsa bunlar için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK hazırdır.İDLIB'DE rejimin havadan, karadan acımasız ve ahlak dışı saldırıları sürüyor. Hazirandan itibaren 400 masum insan hayatını kaybetti. Zaman zaman bizim oradaki 12 gözlem noktamıza da bazı saldırılar oluyor. Bunu da biz çok açık bir şekilde ifade ettik Rusya nezdinde. Burada yapılan saldırılara karşı misliyle mukabele ettiğimizi, edeceğimizi açık bir dille dile getirdik. Onlar da bunun kaza ile olduğunu izah etmeye çalışıyorlar.de tam harekat yeteneği dediğimiz hususlar Nisan 2020 için planlanmış durumda.ile Türkiye arasındaki mutabakat sonrası kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk ABD'li askerler Şanlıurfa'ya ulaştı. Merkez'de 90 kişilik Amerikalı askeri birlik görev yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı" denildi.SABAHFETÖ ile mücadele konusunda TSK son derece hassas ve dikkatli bir şekilde, büyük bir ciddiyetle bu mücadeleyi sürdürmektedir. 15 Temmuz'dan bugüne kadar 17 bin 499 kişi TSK'dan ihraç edildi. Bunların dışında da 6 bin 353 personelle ilgili işlemler devam etmektedir. PKK ile yapılan mücadelede de kararlılığımızı açıkça ortaya koyduk. Başta Irak olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne saygılıyız. Teröristlerin inlerine tek tek gireceğiz. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından anlaşıldı ama biz alttakilerin de gerçekleri görmesini bekliyoruz. Türk milletini terör belasından kurtarmaya kararlıyız.