Yardımda sınır tanımadılar

Sadakataşı Derneği, bu yıl 4 kıta ve 30 ülkede kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Dernek 15 bin hisse kurban keserek 500 binden fazla kişiye yardım etmeyi başardı. Kurbanın sırrı paylaşmakta çağrısıyla 8 yıldan beri faaliyetlerini sürdüren Sadakataşı Derneği Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'da da kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bir gün gecikmeli olarak bayramı karşılayan Zanzibarlılar, derneğin dağıttığı kurbanlıklarla mutlu oldu. Zanzibar adasındaki köylerin yanı sıra kestikleri kurbanı teknelerle yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı Tumbatu Adası'na da ulaştıran dernek gönüllülerini hoş bir sürprizle karşılaştı. Yerli halk, dernek gönüllülerini geleneksel çalgıları eşliğinde dans ederek karşıladı. Dernek gönüllüleri, şarkılar eşliğinde adada bulunan evleri tek tek gezerek ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Zanzibarlılar için gönderilen kurbanları yerine ulaştıran gönüllüler, ada sakinlerine Türk halkının selam ve muhabbetlerini de iletti. Yaklaşık 800 bin kişinin yaşadığı adada yardımları dağıtan dernek, birçok köye kurban eti ulaştırarak, çocuklara da hediyeler dağıttı. Gönüllü Adem Varıcı, Zanzibar'da kestikleri toplam bin 500 hisse kurbanı, zor şartlar altında yaşayan Zanzibarlılara ulaştırdıklarını söyledi.





Bu yıl dernek olarak Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Kafkasya'ya 4 kıtada 30 ülkede kurban keseceklerini ifade eden Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal "Dernek bu yıl kurban organizasyonu yaptığı başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede 15 bin hisseyi yaklaşık 500 binden fazla kişiye ulaştıracak. Sadakataşı gönüllüleri kendilerini umut ile bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, cami, su kuyusu, yetimhane, okul, sağlık hizmetleri gibi birçok proje ile hizmet ederek yüzlerinin gülmesine vesile oluyor"dedi.



