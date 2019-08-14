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'da şok operasyon! Ekipler şafak vakti harekete geçti

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonunda 2'si Türk 1'i 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 09:23
Adana'da şok operasyon! Ekipler şafak vakti harekete geçti

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bu bilgi doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıp Kurban Bayramının 1. günü zanlıların evlerine şafak vakti baskın yaptı. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar 2 gün boyunca sorgulandıktan sonra ek gözaltı alınması için adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şahıslar için ek gözaltı süresi alındı.Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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Adana'da şok operasyon! Ekipler şafak vakti harekete geçti
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