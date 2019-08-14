Başkan Erdoğan'dan 18. yıl mesajı: Dün bitti, geçti gitti, bugün yeni bir gündür

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür" dedi.



AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini aldı.

"Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine girerek 17 yılı geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 18. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletim, AK Parti, partilerden bir parti değil, bir millet hareketi olarak çıktığı bu yolda 18'inci yılını kutluyor. AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü anlamak gerekir. Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. Bu anlayıştan hareketle 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Millete hizmet yolunda 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan liderliğinde yola çıkan, her alanda milletimizin güvenini kazanmış @Akparti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.



Hizmet dolu daha nice yıllara.#TürkiyeAKPartiileŞahlanıyor#YaşımızHep18 pic.twitter.com/DxX2GN7xpk — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 14, 2019

AK Parti, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın; kadınıyla erkeği ile, genciyle yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla 82 milyonun partisidir.

Şartlar ne olursa olsun, Büyük ve Güçlü Türkiye yoluna adanmışlığın adıdır. Bu kutlu yolda nice 18 yıllara... #YaşımızHep18 pic.twitter.com/HOaLefT4UB — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 14, 2019

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye yolunda durmak yok yola devam. AK Partimizin 18. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. #YaşımızHep18 @RTErdogan @Akparti pic.twitter.com/6uXDWFrLc2 — Murat KURUM (@murat_kurum) August 14, 2019

14 Ağustos 2001'de Türk siyasetini bütünüyle dönüştürecek, Türkiye'yi daha önce şahit olunmayan yeniliklerle buluşturacak, milletin bağrından çıkmış bir hareket doğdu. AK Parti, Türkiye sevdasıyla hep 18 yaşında, hep diri, hep genç, hep heyecanlı!

Türkiye Sevdasıyla #YaşımızHep18 pic.twitter.com/Y8e5ALxqe9 — Mahir Ünal (@mahirunal) August 14, 2019