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Başkan Erdoğan'dan 18. yıl mesajı: Dün bitti, geçti gitti, bugün yeni bir gündür

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , AK Parti'nin 18'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür" dedi.

Giriş Tarihi: 14.8.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 12:07
Başkan Erdoğan'dan 18. yıl mesajı: Dün bitti, geçti gitti, bugün yeni bir gündür

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür" dedi.

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini aldı.

"Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine girerek 17 yılı geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 18. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletim,

AK Parti, partilerden bir parti değil, bir millet hareketi olarak çıktığı bu yolda 18'inci yılını kutluyor. AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü anlamak gerekir. Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. Bu anlayıştan hareketle 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

AK Parti, ErdoÄ?an liderliÄ?inde reformlar ve seÃ§im baÅ?arÄ±larÄ±yla dolu 17 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±

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