Çanakkale'de 118 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, iki ayrı grubun lastik botlarla Kadırgaburnu sahilinden denize açıldığını tespit etti.
"TCSG-28" Bot Komutanlığınca bu bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 65 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.
Ahmetçealtı mevkisinden denize açılan Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 53 düzensiz göçmenin ise "TCSG KB-4301" Bot Komutanlığınca yakalandığı bildirildi.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen 118 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.