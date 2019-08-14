CHP'li Muğla Belediyesi'nde büyük skandal!

CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde bir kişiye birden fazla makam verilerek belediyenin gelirleri yandaşlara peşkeş çekildi.

İşte skandal uygulamadan birkaç örnek;

- Hüseyin Daşgın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri. Aynı zamanda Genel Sekreter Yardımcısı. Bununla birlikte Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı.

- Emin Madran, Muğla Büyük Şehir Belediyesi'nde İmar Şehircilik Daire Başkanı. Aynı zamanda Nazım İmar Planı Şube Müdür Vekili. Bununla birlikte Genel Sekreter Yardımcısı. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. (MUBEP) Müdürler Kurulu Başkanı.

- Zeliha Alkan, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde MUBEP Müdürü. Aynı zamanda İnsan Kaynakları Şube Müdürü. Ayrıca İnsan kaynakları Eğitim Daire Başkan Vekilli.

- Raşit Çöl, Muğla B. Belediyesi'nde İtfaiye Şube Müdürü. Aynı zamanda İtfaiye Daire Başkan Vekili.

- Ayhan Yıldız,Emlak ve İstimlak Dairesi Başkan Vekili. Aynı zamanda Emlak Yönetim Şube Müdür Vekili. Ayrıca Kamulaştırma Şube Müdür Vekili.

- Deniz Yaşar, Muğla B. Belediyesi'nde Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili. Aynı zamanda Etüt Proje Şube Müdür Vekili. Ayrıca Yapım İşleri İhale Şube Müdürü.

- Erkan Akyol, Yol Yapımı Bakım Şube Müdür Vekili. Aynı zamanda Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü.

- Doğuş Delibalta, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı. Ayrıca Gelirler Şube Müdür Vekili.

- Murat Önür, Mezarlıklar Şube Müdür Vekili. Ayrıca Sosyal Hizmetler Şube Müdür Vekili.

- Önder Yıldız, İhale ve Satın Alma Şube Müdür Vekili. Ayrıca Taşınır Mallar ve Ambarlar Şube Müdürü.

- Buket Kalem, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili. Ayrıca Tarım Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü.

- Yavuz Yılmaz, Turizm Şube Müdür Vekili. Ayrıca Konservatuar Şube Müdür Vekili.