Fırat’ın doğusunda çocuklara zulüm

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YPG-PKK, maddi zorluk içindeki aileleri kandırarak ya da zorlayarak kopardığı çocuklarını zorunlu eğitim kampına götürüp çatışmalarda kullanmaya devam ediyor. Suriye'de görev yapan Türk İstihbarat birimleri ile Azez bölgesinde görevli Türk polislerin çalışmalarıyla hazırlanan rapora göre, örgüt kamplarında yaşları 13-ile 15 arasında olan, 2017'de 244 çocuk bulunurken, bu sayı 2018'de 940'a, 21019 da ise bin 200'e ulaştı. Örgüt, modern hayatta çalıştırılmaları bile yasak olan çocukları zorla ya da kandırarak götürdüğü eğitim kamplarında ellerine verdiği silahlarla kısa bir eğitimden geçirdikten sonra çatışmalarda ön saflara sürerek ölüme gönderiyor. Aileleriyle görüşmesine izin verilmeyen çocuklara, götürüldükleri kamplarda zorla Captagon uyuşturucu hap içiriliyor. Kız çocukları ise tecavüze uğruyor. Rapora göre güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlardan ağır darbe yiyen örgüt, Türkiye'den katılımın sıfırlanma noktasına gelmesi nedeniyle, Suriye'deki kolu YPG aracılığıyla bölgeden kaçırdığı yüzlerce çocuğu kamyonetlerle Kandil'e götürüyor. Örgüt, son olarak Münbiç'in doğusundaki Karakozak köprüsünde gezerken yakaladıkları 14 çocuğu zorla eğitim kampına götürdü. Gitmek istemeyen biri kız 3 çocuğu ise tekmelerle dövüp işkence yaparak elbiselerini yırttı.