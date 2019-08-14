Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kadın muhtardan 100 aileye kurban eti

Kadın muhtardan 100 aileye kurban eti

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019
Kadın muhtardan 100 aileye kurban eti
Aydın'da 2019 yerel seçimlerinde "Mahalleye kadın eli değecek" sloganıyla Efeler Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığına aday olan Gurbet Çamoğlu, örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında mahalle genelindeki ihtiyaç sahiplerini tespit ederek gıda ve giysi gereksinimlerini gideren Çamoğlu, Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi 100 aileyi kurban etiyle buluşturdu. Çamoğlu, "Bu mübarek günlerde paylaşmaya dikkat çekerek ihtiyaç sahiplerini sevindirdiğimiz etkinliğimiz gerçekleşmesini sağlayan gönüllüler başta olmak üzere destek veren kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın muhtardan 100 aileye kurban eti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN