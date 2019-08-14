Kadın muhtardan 100 aileye kurban eti

BUGÜN NELER OLDU

Aydın'da2019 yerel seçimlerinde "Mahalleye kadın eli değecek" sloganıyla Efeler Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığına aday olan Gurbet Çamoğlu, örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında mahalle genelindeki ihtiyaç sahiplerini tespit ederek gıda ve giysi gereksinimlerini gideren Çamoğlu, Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi 100 aileyi kurban etiyle buluşturdu. Çamoğlu, "Bu mübarek günlerde paylaşmaya dikkat çekerek ihtiyaç sahiplerini sevindirdiğimiz etkinliğimiz gerçekleşmesini sağlayan gönüllüler başta olmak üzere destek veren kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.