Malazgirt’in yıldönümünde 250 bin kişi buluşacak

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Anadolu'nunkapılarını Türkler'e açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nu Fethi 1071 Anma" törenleri bu yıl büyük bir buluşmaya sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından 23-26 Ağustos tarihlerinde Muş'un Malazgit, Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliklere 250 bin kişi katılacak.Anma programı; kökbörü, atlı okçuluk, atlı cirit ile yağlı güreş, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, karakucak güreşi gibi geleneksel sporlara ve okçuluk müsabakalarına ev sahipliği yapacak. 16 tematik çadırın kurulacağı programda toy temsilleri, beşik toyu, gelin gelme toyu, tuşo toyu (bebeğin ilk adımı), sağdıç atışması gibi geleneksel etkinliler de düzenlenecek. Kültür sahnesi ise birbirinden ünlü sanatçıların konserleri ile mehter konserleri, kahramanlık ve mücadele danslarıyla katılımcılara unutulmaz bir şölen yaşatacak. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan, "Anadolu'nun Fatihi Muhammed Alparslan'dan İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'a ve bu milleti dünya sahnesinde yıldızlaştıran tüm şahsiyetlere şükran borçluyuz. Bu şahsiyetler tarihe yön vermiş, tarihin akışını değiştirmişlerdir ve bu liderlerin en önemli özelliklerinden biri de hiç şüphesiz fethettikleri topraklara huzuru, barışı, hoşgörüyü de beraberlerinde getirmiş olmalarıdır. İşte tam da burada Okçular Vakfı olarak bu değerlere sahip çıkmaya ve sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Zaferin 948. yıldönümü etkinlikleri için basın toplantısını Kıbrıs'ta yaparak, Sultan Alp Arslan'ın asırlar öncesinde açmış olduğu fetih yolunun önemli bir durağı olan Kıbrıs'ın dününe ve bugününe de dikkat çekmek istiyoruz. Hiç olmadığı kadar Kıbrıs'a sahip çıkmamız ve arkasında durmamız gerek" diye konuştu.