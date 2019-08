Tacizci görevde, taciz edilen atıldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de, tasarruf gerekçesiyle 425 işçiyi bayram öncesi işten çıkartan ancak oğlu Efe Uygur'u belediye şirketine müdür yardımcısı, yapan CHP'li İsmail Uygur'un Başkan olduğu Torbalı Belediyesi'nde şimdi de taciz skandalı patladı. İddiaya göre belediyeye ait kafelerde temizlik görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki S.A. isimli kadın başındaki yetkili kişi olan evli ve torun sahibi S.O. isimli kişinin tacizine uğradı. S.A. olayın detaylarını SABAH'a anlattı:1.5 yıldır Torbalı Belediyesi'nde çalışıyordum. Kafelerden sorumlu S.O. yanıma gelip, 'Daha önce konuştuğum kadınlar oldu. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyordum. Senin de ne ihtiyacın varsa karşılarım. Kimseye de anlatmam' dedi. Şikayet edeceğimi söylediğimde 'İftara attığını söylerim' dedi.Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu'na durumu anlattım. Bana, 'Böyle bir durumu asla kabul etmeyiz. Gereğini yapacağız' dedi. Başkan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur annem ve benle görüştü ve 'Olayı kimseye anlatmayın' dedi. Annem 'Gereğini yapmazsanız basına anlatacağız' deyince, 'Bizi tehdit mi ediyorsun' yanıtını verdi.Beni sürgün etmek istediler. Tepki gösterince 'Git eve dinlen' dediler. Daha sonra işe gelmediğim gerekçesiyle attılar. S.O., Yakupoğlu'nun sağ koluydu. Bu nedenle olayı örtbas ettiler. Tacizci hala görev yapıyor. Ben ise işimden oldum. Dava açacağım.