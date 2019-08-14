Teröristlerden ikisi gri listede

Bitlis?
kırsalında 24 Temmuzda düzenlenen operasyonda PKK'lı dört terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden ikisinin gri kategoride aranan Eyyüp Çeçan ve Mustafa Yaman olduğu belirlendi.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı ise Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Önceki gün de SİHA destekli operasyonda 1 terörist öldürülmüştü.