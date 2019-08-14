Teröristlerden ikisi gri listede

BUGÜN NELER OLDU

Bitlis?kırsalında 24 Temmuzda düzenlenen operasyonda PKK'lı dört terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden ikisinin gri kategoride aranan Eyyüp Çeçan ve Mustafa Yaman olduğu belirlendi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı ise Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Önceki gün de SİHA destekli operasyonda 1 terörist öldürülmüştü.