Aydınlık Türkiye için yollara düşme vakti

WİDODO'YLA

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti 14 Ağustos 2001'de girdiği siyaset sahnesinde 17 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti, partilerden bir parti değil, bir millet hareketi olarak çıktığı bu yolda 18'inci yılını kutluyor. AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü anlamak gerekir. Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. Bu anlayıştan hareketle 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."Başkan Erdoğan, gelecek haftadan itibaren 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye en yüksek oyu veren illere teşekkür ziyaretlerinde bulunacak. Erdoğan'ın ilk durağı AK Parti'nin yüzde 72 ile en yüksek oy aldığı baba ocağı Rize olacak. Rize'de birkaç gün kalacak olan Erdoğan'ın oradan Trabzon'a geçmesi bekleniyor. Erdoğan'ın sırasıyla AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa gibi büyükşehirlere gitmesi de bekleniyor. Erdoğan'ın, ayrıca Cumhur İttifakı'nın kazandığı illere de gidecek. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın yüzde 85 oy aldığı Kırıkkale'nin Delice ilçesini de ziyaret etmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte de 26 Ağustos'ta Ahlat'a gidecek. Orada inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde incelemelerde bulunacak. 30 Ağustos'ta da şehit yakınları ve gazilerle birlikte resepsiyona katılacak.Eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı: "2001 yılında kendini millete hizmet yoluna vakfetmiş, ülkesi için elini taşın altına koymaktan çekinmemiş bir grup cesur insanla birlikte kurmuştuk AK Parti'yi... Nasıl ki anneler-babalar evlatlarını büyütürken birçok badire atlatır; biz de evladımız olarak gördüğümüz ve sahiplendiğimiz partimizi büyütürken nice badireler atlattık, birçok zorluğa göğüs gerdik. Gözümüz gibi baktığımız çocuğumuz bugün 18 yaşında..."AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, partilerinin 18. kuruluş yıl dönümünü Genel Merkez'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar pedal çevirerek kutladı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin 18 yaşın enerjisi ve dinamizmiyle pedal çevirdiklerini belirterek, "Zaman zaman önümüze engeller çıkarılmak istense de milletimizin desteğiyle, duasıyla bu engelleri aşarak, her alanda çok önemli hizmetlere, reformlara imza atarak ülkemizin son 18 yılına partimizin ve milletimizin damgasını vurmuş bulunmaktayız. AK Parti milletin değerlerinin temsilcisi, milletin hamuruyla yoğrulmuş bir partidir" dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonla görüştü. Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu. AA