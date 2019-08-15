Bursa’da gaziyi kafede darp ettiler

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Irak'ınkuzeyinde 19 yıl önce güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında yaralanarak gazi olan Ömür Karaman, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde bir süre yüzdükten sonra dinlenmek için kafeye girdi. Ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darp edildiği iddia edilen Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Ancak dün yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, bu defa çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kafeyi Gemlik Belediyesi'nden ihale usulüyle kiralayan iş yeri sahibinin sözleşmesinin de feshedildiği öğrenildi. Kendisine iş yeri sahibinin yanı sıra çok sayıda çalışanın saldırdığını öne süren Karaman, "Engelli ve gazi olduğumu söylememe rağmen saldırdılar. Olayı gören bir genç bana yardıma koştu, onu da darp etmişler" dedi.