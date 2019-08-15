Göçmenler konusunda uzman yetiştirilecek

BUGÜN NELER OLDU

Göçuzmanlığı farkındalığa dikkat çekmek isteyen İstanbul Üniversitesi, Sürekli Eğitim Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Nilgün Çil öncülüğünde göç unsurlarını bilinçlendirme programı düzenlenecek. Program kapsamında hukuk büroları ve çalışanları, sigorta acenteleri danışmanlık firmaları çalışanları ile beraber 50'şer kişilik gruplar halinde toplamda bin kişilik eğitim planlaması yapıldı. Eğitimin amacı göç eden insanların seyahat planlaması ve bilet rezervasyonları, sigorta poliçeleri ve gerekli düzenlemeleri, göç dairelerinin müracaat süreci ve temel hukuk bilgileri sertifika kapsamında verilmesi planlandı. Ayrıca uluslararası öğrencilerin ülkemizdeki üniversitelere başvuru sürecine dikkat çekeceği belirtildi. Eğitim programını 24-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştirecek.AYŞE ZUHAL ŞAHİN