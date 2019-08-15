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daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 09:32

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi kararlaştırıldı.

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İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi
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