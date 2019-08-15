Kurban Bayramı tatilinde trafik kazaları 50 can aldı

İçişleri Bakanlığı'nca 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde 45 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği ve 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

50 CAN KAYBI VAR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda huzur ve güven içinde seyahat edilmesini sağlamak amacıyla 9- 15 Ağustos'ta ülke genelinde çeşitli trafik önlemleri alındı. Alınan tedbirle rağmen 10- 14 Ağustos'taki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde 45 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 50 kişi hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

AZALMA VAR AMA DİKKATSİZLİK VE HIZ HALA CAN ALIYOR

"Son 10 yılda motorlu arac¸ sayısındaki yüzde 61 artıs¸ ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 15 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 azalarak 10 düzeyine inmiştir. 2018 yılına göre ise yüzde 39 azalma sağlanmıştır. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktası ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir."

Açıklamanın devamında, bayram tatilini izleyen hafta sonu do¨nu¨s¸ler olacagˆı ve bu nedenle yollarda as¸ırı yogˆunluk olabilecegˆi belirtilerek, sürücülere yorgun ve uykusuz olarak arac¸ kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola vermeleri konusunda uyarı yapıldı.