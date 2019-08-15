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'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 14:51

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütüne ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, hasar görmüş bir RPG-7 roketatar, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği gece görüş dürbünü, bir 8x30 gündüz görüş el dürbünü, iki kasatura, bir fotoğraf makinesi, bir antitank roket mühimmatı, 10 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 20 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 700 adet BKC mühimmatı, 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, bir el bombası, örgüt elebaşları tarafından kullanılan bir Yaesu sabit merkez telsiz, iki Yaesu el telsizi, 4 keskin nişancı gizleme ağı, 4 EYP basma düzeneği, 50 metre saniyeli fitil, antitank mayın, mühimmat kutusu, kullanıma hazır EYP düzeneği, 15 fünye ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi yerinde imha edildi.

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Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi
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