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Sınırda YPG provokasyonu sürüyor

'in ilçesinde eski sınır kapısı karşında bulunan Kamışlı hattında dün gece terör örgütü YPG mensupları tarafından kazılan hendeklerin, içlerine petrol doldurularak ateşe verildiği iddia edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 13:11
Sınırda YPG provokasyonu sürüyor

Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve güvenli bölge çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken YPG'li teröristler, sınırda provokasyonu sürdürüyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesi karşında bulunan Kamışlı ile sınır olan eski sınır kapısı önündeki Suriye sınırında YPG'li teröristler, kazdıkları hendeklerin içine petrol doldurularak ateşe verdi. Sınır kapısını tehdit eden yangına Nusaybin ve

Kızıltepe itfaiyesi ekipleri ile TOMA'lar tarafından müdahale edildi.

Sınır boyu kazılan hendeklere petrol doldurularak YPG'li teröristlerin, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi müttefiklerle yapılan görüşmeleri provoke etmek ve kaçış güzergahlarını oluşturmak için hendekleri ateşe verdiği iddia ediliyor.

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Sınırda YPG provokasyonu sürüyor
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