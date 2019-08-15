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'ta operasyonu: 21 gözaltı

'ta, örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 10:30
Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliği'nin açıklamasında, operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

05:00'DA BASKIN YAPILDI

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının yıl dönümü olması münasebetiyle terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak faaliyet gösteren, geçmiş yıllarda ilimiz genelinde gerçekleşen el yapımı patlayıcı, molotof kokteylli saldırılara karışan, iştirak eden, haklarında teşhis, ifade beyanı bulunan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 15 Ağustos 2019 günü 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alınmıştır."

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Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı
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