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'da görülmemiş hırsızlık!

’da altınları ve paraları çalınan mağdur polise başvurdu. Polisin titiz çalışması sonucu şüpheli yakanırken altın ve paraların sigara kutusuna konularak kağıt rulonun içerisine saklandığı tespit edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 13:08
Bartın'da görülmemiş hırsızlık!

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri H.Ö. isimli kişinin altınlarının ve parasının çalındığı yönündeki ihbartı üzerine harekete geçti.

HIRSIZ ARKADAŞI ÇIKTI

Ekipler, H.Ö.'nin gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin H.Ö.'nün arkadaşı olan A.Ç. olduğu belirlendi.

H.Ö'nün kuaförde saçını yıkattığı esnada arkadaşı olan A.Ç.'nin çantasını aldığı, içindeki altın ve paraları aldıktan sonra tekrar yerine koyduğu tespit edildi.

Şüpheli A.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada çalınan altın ve paraların sigara paketine konularak kağıt rulonun içine saklandığı ortaya çıktı.

Şüphelinin adresine bulunan altın ve paraların H.Ö.'ye teslim edildiği öğrenildi.

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Bartın'da görülmemiş hırsızlık!
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