Bartın'da görülmemiş hırsızlık!

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri H.Ö. isimli kişinin altınlarının ve parasının çalındığı yönündeki ihbartı üzerine harekete geçti.

HIRSIZ ARKADAŞI ÇIKTI

Ekipler, H.Ö.'nin gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin H.Ö.'nün arkadaşı olan A.Ç. olduğu belirlendi.

H.Ö'nün kuaförde saçını yıkattığı esnada arkadaşı olan A.Ç.'nin çantasını aldığı, içindeki altın ve paraları aldıktan sonra tekrar yerine koyduğu tespit edildi.

Şüpheli A.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada çalınan altın ve paraların sigara paketine konularak kağıt rulonun içine saklandığı ortaya çıktı.

Şüphelinin adresine bulunan altın ve paraların H.Ö.'ye teslim edildiği öğrenildi.