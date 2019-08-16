CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan akılalmaz sözler!

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon konusunda Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler sürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin bölgeden kazınması için operasyon konusunda oldukça kararlı.

Hazırlıklar devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın operasyonuna yine karşı çıktı.

BAKIN TERÖRİSTLER NEDEN SİLAHLANMIŞ!

Bölgedeki YPG'li teröristler hakkında, "Suriye'de Kürtler kendilerini korumak için silahlanmak zorunda kaldı." diyen Tanrıkulu, operasyonun çözüm getirmeyeceğini, durumu daha da kötüye götüreceğini savundu.

"BİZİM SAVAŞIMIZ OLAMAZ..."

Tanrıkulu, "Bizim Suriye'deki Kürtlerle bir savaşımız olamaz, oradaki demografik yapıyı değiştirecek bir yapının içinde olmamız yanlış olur. Bu hatadan dönülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu neden milli silahlarımıza karşı çıkıyor?