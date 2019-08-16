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'li Sezgin Tanrıkulu'dan akılalmaz sözler!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki tehdide ilişkin operasyon yapmaya hazırlanıyor olması, 'li Tanrıkulu'nda rahatsızlığa neden oldu.

Giriş Tarihi: 16.8.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 11:22
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan akılalmaz sözler!

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon konusunda Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler sürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin bölgeden kazınması için operasyon konusunda oldukça kararlı.

Hazırlıklar devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın operasyonuna yine karşı çıktı.

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Bölgedeki YPG'li teröristler hakkında, "Suriye'de Kürtler kendilerini korumak için silahlanmak zorunda kaldı." diyen Tanrıkulu, operasyonun çözüm getirmeyeceğini, durumu daha da kötüye götüreceğini savundu.

"BİZİM SAVAŞIMIZ OLAMAZ..."

Tanrıkulu, "Bizim Suriye'deki Kürtlerle bir savaşımız olamaz, oradaki demografik yapıyı değiştirecek bir yapının içinde olmamız yanlış olur. Bu hatadan dönülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan akılalmaz sözler!
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