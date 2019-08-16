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Dağlıca’ya saldıran iki terörist öldürüldü

HÜSEYİN KAÇAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019
HAKKÂRI'NIN Yüksekova ilçesinde yer alan Dağlıca 6'ıncı Hudut Tabur Komutanlığı'na ait askeri üsse Avaşin kampından geldikleri belirlenen 12 kişilik PKK'lı terörist grup ağır silahlarla saldırı düzenledi. Teröristler geri püskürtülürken 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler yanlarında getirdikleri ağır silahları bırakarak bölgeden kaçtı. Avaşin-Basyan bölgesine kaçmaya çalışan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgeye SİHA'ların destek verdiği operasyonda teröristlerin çembere alındığı belirtildi.
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Dağlıca’ya saldıran iki terörist öldürüldü
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