Dağlıca’ya saldıran iki terörist öldürüldü

HAKKÂRI'NIN Yüksekova ilçesinde yer alan Dağlıca 6'ıncı Hudut Tabur Komutanlığı'na ait askeri üsse Avaşin kampından geldikleri belirlenen 12 kişilik PKK'lı terörist grup ağır silahlarla saldırı düzenledi. Teröristler geri püskürtülürken 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler yanlarında getirdikleri ağır silahları bırakarak bölgeden kaçtı. Avaşin-Basyan bölgesine kaçmaya çalışan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgeye SİHA'ların destek verdiği operasyonda teröristlerin çembere alındığı belirtildi.