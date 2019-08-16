FETÖ'nün TSK'deki yıldırma ve baskı yöntemleri tanık ifadesinde

Örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini TSK bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edilen eski binbaşı Adnan H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, tutuklu sanığın, HTS kayıtlarına yansıyan aranma kayıtlarına göre örgütün mahrem imamları tarafından gizliliğe riayet edilerek takibinin yapıldığı ve mahrem imamlarla irtibat halinde bulunduğu belirtildi.

Sanığın görevinin örgütün mahrem yapılanmasında yer almayan askeri okul öğrencilerini TSK bünyesinden uzaklaştırmak olduğu kaydedilen iddianamede, örgüt üyesi olmayan öğrencilerin okulda başarı sağlamalarını engellenmeye yönelik çalışmalar yaptığı da anlatıldı.

ESKİ ASKERİ ÖĞRENCİNİN YAŞADIKLARI İDDİANAMEDE

İddianamede itiraflarına yer verilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi tanık B.A. da sanık Adnan H'nin örgütün "şok mangası" yöntemini kullananlardan olduğunu iddia etti.

Tanık B.A, şu bilgileri verdi:

''Birinci sınıf kampı için 2013 yılında İzmir'deki Menteş kampına gittik. Burada bize bağlı bulunduğumuz bölükten ayrı eğitim yaptırıyorlardı. Artık örgütten ayrılmak istediğimde yoğun şekilde psikolojik ve fiziksel baskıya maruz kaldım. FETÖ'yle aramıza mesafe koyduğumuz için bize bayılana kadar eğitim yaptırıyorlardı. Artık ben de üst devrelerimizden duyduğumuz 'şok mangası' denilen gruba girdiğimi anlamıştım. FETÖ/PDY üyesi komutanlar bizi çok ağır eğitimlere tabi tuttu. Binbaşı Adnan H. de FETÖ/PDY yapılanması bünyesinde faaliyet göstererek yapı içinde olmayan askeri okul öğrencilerini eğitim kamplarda ağır eğitimlere maruz bırakıyordu. Örgüt üyeleri sürekli kod isim kullanıyorlardı.''

B.A. okulda örgüt üyesi olmayan öğrencilerin fişlendiğini ve birden çok sorumluluk verilerek ders çalışmalarının engellediğini belirtti.

Örgüt üyesi komutanın da kendisine psikolojik baskı uyguladığını ifade eden B.A, şu beyanlarda bulundu:

"FETÖ/PDY üyesi komutanlar bana sürekli 'Senden adam olmaz, sen bu okulu bitiremezsin.' diyerek psikolojik taciz uyguluyorlardı. Sınavlarımın çok iyi geçmesine rağmen notlarım aşağı çekilerek beni başarısız göstermeye çalışıyorlardı. Kampın ilk haftası bittikten sonra sağ elim çatladığı için 15 gün rapor aldım ve kampa gitmedim. Geri döndüğümde zor da olsa dayandım ve kampı bitirmeyi başardım.

Kara Harp Okulunun 2. sınıfının birinci döneminde bana birçok sorumluluk verdiler ve ders çalışmamı engellemeye çalıştılar.''

''BU YAPI İÇİNDE BULUNDUĞUM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Tanık B.A. hiçbir psikolojik sorunu bulunmamasına rağmen örgüt üyesi komutanlar tarafından zorla askeriyenin psikiyatri bölümüne sevk edildiğini ve 600 soruluk sınava tabi tutulduğunu kaydetti.

Sınav sonrası örgüt mensubu komutanlar tarafından hakkında rapor tutulduğunu belirten tanık B.A, şunları anlattı:

''Raporda askeri okulda en çok arkadaşı olan öğrencilerden biri olmama rağmen 'arkadaşları ile problemli' yazıldığını gördüm. Benim arkadaşlarımla uyum problemim yoktu. Bu testin sonucunda bana 1,5 ay hava değişimi verdiler. Daha sonra bana zorla 1 ay, 2 ay ve 1,5 ay daha olmak üzere toplamda 4 kez hava değişimi verdiler. Hava değişimi için verilen sürenin tamamlanmasından sonra okula döndüğümde 'uyum bozukluğu', 'askerliğe elverişli değildir' ve 'askeri öğrenci olamaz' raporu verilerek benim okuldan ilişiğimi kestiler.

FETÖ/PDY terör örgütü bana maddi ve manevi birçok zarar verdi. Bu yapı içinde bulunduğum için çok pişmanım.''