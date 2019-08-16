Jandarma’dan dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 2018 yılında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, "şüphelilerin bağlantılı olabileceği değerlendirilen (H.C.) isimli bir şahsın adeta imalathane kurarak, uyuşturucu hap (Ecstacy) imal ettiğini tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; uyuşturucu hapların Tuzla'da bulunan bir depoda imal edildiği belirlendi. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, (H.C.)'yi suçüstü yakaladı.

UYUŞTURUCU HAP, BONZAİ VE FLORA 5

Söz konusu depoda arama yapan ekipleri; (150) bin adet uyuşturucu hap (Ecstacy), (30) kilo Bonzai yapımında kullanılan Flora-5 adlı madde, (2) adet tabanca ve şarjör ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Ele geçirilen (30) kilo Flora-5 adlı madde ile (30) ton Bonzai uyuşturucu maddesi elde ediliyor. Jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyon sayesinde zehir tacirlerine ağır darbe vurularak, tonlarca uyuşturucu madde yapımı engellenmiş oldu.

Operasyon kapsamında (H.C.)'nin bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik araştırmalarına devam eden Jandarma ekipleri; (S.Ç.) isimli bir şüpheliyi de takibe aldı. (S.Ç.)'nin sık sık yanında bulunan yabancı uyruklu bir şahısla Tuzla ilçesinde bulunan Akfırat mahallesindeki bir apartmana giriş yaptığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen Jandarma ekipleri; (11) kilo uyuşturucu madde (Amfetamin/Metanfetamin), (120) gram eroin, (1) adet hap baskı makinesi, (1) adet gıda karıştırıcı mikser, (2) adet hassas terazi ile (1.390) adet 100'lük Amerikan Doları ele geçirdi.

Evde aramalarına devam eden ekipler; (20) adet desenli hap kalıbı buldu. Zehir tacirlerinin; uyuşturucu maddeleri sevimli figürlerden oluşan bu desenli kalıplarla basıp, çeşitli renklere boyayarak özellikle genç nüfusu hedef aldıkları, şekere benzeyen bu uyuşturucu haplar ile gençleri yavaş yavaş uyuşturucu batağına çektikleri ortaya çıktı.

Ele geçirilen sahte ABD Dolarlarının ise piyasada "Siyah Dolar" olarak kullanılacağı tespit edildi. Peki, nedir bu siyah dolar? Daha çok uluslararası suç çetelerinin kullandığı bir yöntemle, ABD doları özel bir siyah boya ile kaplanıp para olduğu gizleniyor. Daha sonra özel bir solüsyon ile temizlenerek orijinal haline geri getiriliyor ve piyasaya sürülüyor. Ancak; dolandırıcılar siyah fon kâğıtlarını dolandıracakları kişiye özel olarak boyanmış ABD Doları diye gösterip, yüklü miktarda para karşılığı satıyor.

Jandarma'dan dev uyuşturucu operasyonu

Dolandırıcılar ayrıca; buldukları müşterilere özel bir sunum yaparak, ellerinde bulunan siyah fon kâğıtlarını özel solüsyonla temizliyormuş gibi yapıp, el çabukluğu ile gerçek ABD Doları ile değiştiriyor. Elindeki gerçek ABD dolarını döviz bürosunda kontrol ettiren müşteri satıcıya güveniyor ve ardından yüklü miktarda para karşılığı, siyah fon kâğıdını boyanmış gerçek ABD Doları sanarak satın alıp dolandırılıyor.

Yakalanan (3) şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.