Mağarada göğüs göğüse çarpıştılar

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Erzıncan İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kemah ilçesi Acemoğlu Kabanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, operasyonda öldürülen 3 PKK'lı teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde "Munzur gücü sorumlusu" "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu bildirildi. Teröristin, 27 Ağustos 2015'te Erzincan'ın Kemah ilçesi Uluçınar köyünde şehit edilen Makbule Vural'ın katili olduğu ve 2 aracın yakılması olayının faili olduğu tespit edildi.Bu arada hava destekli operasyonun detayları otaya çıkmaya başladı. öncesi, SİHA ve İHA desteğinde çalışma yapan güvenlik güçleri, 12 Ağustos'ta bölge bir terörist tespit etti. Kaçmaya çalışıp bölgedeki bir mağaranın alt kısmına gelen terörist, aynı gün yaklaşık 70 metre yükseklikteki mağaraya halatla tırmanmaya çalışırken SİHA ile etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, 13 Ağustos'ta başka giriş çıkışı bulunmayan mağaraya nefes kesen operasyonla girdi. Teröristlerle burun buruna kahramanca çatışmaya giren operasyon timi, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Ana mağarayla bağlantısı olan bir başka mağarada daha tespit edildi. Her iki mağarada bir M-16 marka makineli tüfek, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda el bombası, 1 telsiz ve çeşitli gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi. AA