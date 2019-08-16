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Mahmut Övür yazdı: Korku duvarını yıkan parti...

Mahmut Övür 18 yaşına giren AK Parti ve bu siyasi yürüyüşün 'ye kazandırdığı kavramları masaya yatırdı. "Korku duvarını yıkan parti" olarak nitelendirdiği AK Parti hareketi için çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 16.8.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 08:45
Mahmut Övür yazdı: Korku duvarını yıkan parti...

AK Parti 18 yaşında. Arkasında güçlü halk desteği olsa bile partilerin sürekli kapatıldığı, engellendiği bir ülkede, bir siyasi partinin bu yaşa ulaşması, hem de iktidardayken ulaşması bir ilk.

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Başkan Erdoğan, bu ilki gerçekleştiren AK Parti'nin başarısını şöyle yorumluyordu:
"AK Parti, partilerden bir parti değil, bir millet hareketi olarak çıktığı bu yolda 18'inci yılını kutluyor.
AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü anlamak gerekir." Tıpkı insanlar gibi aslında partiler için de 18 yaş, olsa olsa delikanlılık çağı olur. Ama ne yazık ki bizde bu yaşa ulaşıp ayakta kalan CHP dışında başka parti yok. İlk kez AK Parti bunu başarıyor ve Türkiye'nin siyasi partilerine reva görülen kaderi değiştiriyor.
Bu başarının asıl nedeni de AK Parti'nin 17 yıl iktidarda kalması değil, bu dönemde siyaseti kuşatan ve geçmişte hiçbir siyasi aktörün üstlenemediği "korku duvarını" yıkmasıdır.

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Mahmut Övür yazdı: Korku duvarını yıkan parti...
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