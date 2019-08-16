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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yarın sağanak bekleniyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 15:08
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden gece saatlerine, Batı Karadeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden sağanak uyarısı
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