Pençe Harekâtı’nda ABD yapımı füze bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta temizlenmesi amacıyla 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı' devam ediyor. 20 bin özel eğitimli komandonun katıldığı Pençe Harekâtı'nda bölgede onlarca sığınak ve barınak bulundu. Bu sığınaklardan terör örgütü PKK'ya son günlerde verilen silahlar ve mühimmatlarda çıkıyor. Harekât kapsamında Hakurk Vadisi'nde dün bulunan sığınakta, bir ABD yapımı AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, bir RPG-7 Roketatar, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, bir dürbün, 2 kasatura, bir fotoğraf makinesi, bir anti-tank roket mühimmatı, on 60 milimetrelik havan mühimmatı, 20 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, otuz 9 milimetre tabanca mühimmatı, 700 BKC mühimmatı, 10 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, bir el bombası, 4 EYP basma düzeneği, 50 metre saniyeli fitil, mayın(antitank), kullanıma hazır EYP düzeneği, 15 fünye ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.