Pentagon: Mutabakat aşamalı olarak hayata geçirilecek

BUGÜN NELER OLDU

ABDSavunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge mutabakatının aşamalı olarak hayata geçirileceğini, bazı adımların hızla atılması için hazırlık yapıldığını bildirdi. Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Şu an Türk askeri muhataplarımızla birlikte ortak koordinasyon merkezi için seçenekleri gözden geçiriyoruz. ABD, Türkiye ile istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor" dedi. Bu arada dün Ankara'ya gelen ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki bir heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda temaslarda bulundu. Ardından Şanlıurfa'da da incelemelerde bulunan Twitty, görüşmelerine bugün Ankara'da devam edecek.