Teşkilatların yüzde 50’si değişecek

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'de değişim süreci gelecek haftadan itibaren başlayacak. 23 Ağustos'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 7'inci Olağan Büyük Kongre kararı alınması ve Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) bu konuda yetkilendirilmesi bekleniyor.AK Parti'de kongre süreci Eylül ayında başlayacak. Önce delege seçmen listeleri gözden geçirilecek ve yenilenecek. Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde delege belirleme kriterlerinin hazırlanarak teşkilatlara gönderilmesi bekleniyor. Delegelerin belirlenmesi aşamasında komisyon oluşturulması da gündemde olacak. Delege belirleme sırasında meslek, cinsiyet, yaş gibi kriterler göz önünde tutulacak. Belirlenen kriterler doğrultusunda delege yazım işlemleri Kasım ayına kadar tamamlanacak. Kasım ayında belde teşkilatlarında seçimler başlayacak.Belde kongrelerinin tamamlanmasının ardından sırasıyla ilçe ve il kongreleri yapılacak. Bu arada kadın ve gençlik kollarının il ve ilçe kongreleri de eş zamanlı yapılacak. Bu sürecin en az 1 yıl sürmesi bekleniyor. Kongrelerde teşkilatların en az yüzde 50'sinin değişmesi bekleniyor. AK Parti'de değişim sadece teşkilatlarda yaşanmayacak. Önümüzdeki günlerde kabinede de bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeni bakanlıkların kurulması bazı bakanlıkların ayrılması gündemde. AK Parti yapılacak değişikliklerle 2023'e daha güçlü bir şekilde hazırlanacak. Başkan Erdoğan önümüzdeki haftadan itibaren ise Anadolu turuna çıkacak. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin yüksek oy aldığı illere gidecek olan Erdoğan, meydanlarda vatandaşla buluşacak, 2023'e ilişkin önemli mesajlar verecek.