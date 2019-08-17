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'de terör operasyonu!

İçişleri Bakanlığı, 'nin ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 10:27
Hakkari'de terör operasyonu!

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando birliklerince hava destekli operasyon yapıldı.

Operasyonda, silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin Basyan Çarçela grubu oldukları belirlenen teröristlerin, son bir yılda Davulcu Tepe üs bölgesine füze atılması ve taciz eylemleri, Yüksekova ilçesi Yeşildere bölgesinde güvenlik korucu noktasına saldırı, Dağlıca-Yüksekova arasında askeri konvoya düzenlenen saldırı ile son olarak 16 Ağustos 2019'da Düz Tepe üs bölgesine roketli saldırı eylemlerine katıldıkları tespit edildi.

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Hakkari'de terör operasyonu!
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