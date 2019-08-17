HDP’li belediye şehit yakınlarını işten çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

ŞIRNAK'TA HDP'li Silopi Belediyesi'nde aralarında 2 şehit yakınının da bulunduğu 20 çalışanın görevine son verildi. İşten çıkarılanlar, haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle hukuki süreç başlatacak. Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Zeki Özen, "Sonuna kadar yanlarındayız. Haklarını arayacağız" dedi. Terör saldırısında babası ve yeğenini kaybeden İsmail Birlik de "Silopi Belediyesi'nde kayyum zamanında işe alındık. HDP döneminde de ne iş verildiyse yaptık. Devlet yanlısı bir vatandaş olduğumu bildikleri için çıkardılar" dedi. Kadri Saluci de "1990'da ağabeyim şehit oldu. Bizim suçumuz devlete yakın olmak. Suçumuz, ekmeğimizin peşinde koşmak" diye konuştu. DHA