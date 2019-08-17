Son dakika haberi: 17 Ağustos'un yıl dönümünde büyük İstanbul depremi için korkutan uyarı! Depremin şiddeti...

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde büyük İstanbul depremi için korkutan bir son dakika uyarısı yapıldı. Potsdam merkezli Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (GFZ) uzmanlarından Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, olası büyük İstanbul Depremi konusunda uyarılarda bulundu. Depremin şiddetinden kaç kilometre ötede olacağına kadar birçok konuya değinen Marco, tsunami tehlikesine hakkında da konuştu.

Türkiye'deki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve araştırma enstitüleri ile yakın işbirliği yürüten ve bu kapsamda geliştirilen projelerle Marmara bölgesindeki yer hareketlerini anbean izleyen Bohnhoff DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

İşte, son dakika açıklamasına ilişkin detaylar;