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Son dakika haberi: 17 Ağustos'un yıl dönümünde büyük depremi için korkutan uyarı! Depremin şiddeti...

Alman sismolog Prof. Dr. Marco, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde büyük depremi konusunda son dakika uyarılarında bulundu. Her geçen gün İstanbul'da tehlikesinin daha da arttığını belirten Marco, depremin kaç kilometre uzaklıkta olacağını ve şiddetine kadar birçok bilgi verdi. Büyük İstanbul depremi neticesinde tsunami tehlikesi olduğunu da belirten Alman sismolog, bunun Sumatra ya da Japonya'dakine benzer bir şekilde olmayacağını dile getirdi. İşte, Prof. Dr. Marco'nun son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...

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Giriş Tarihi: 17.8.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 08:59
Son dakika haberi: 17 Ağustos'un yıl dönümünde büyük İstanbul depremi için korkutan uyarı! Depremin şiddeti...

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde büyük depremi için korkutan bir son dakika uyarısı yapıldı. Potsdam merkezli Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (GFZ) uzmanlarından Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, olası büyük İstanbul Depremi konusunda uyarılarda bulundu. Depremin şiddetinden kaç kilometre ötede olacağına kadar birçok konuya değinen Marco, tsunami tehlikesine hakkında da konuştu.

Türkiye'deki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve araştırma enstitüleri ile yakın işbirliği yürüten ve bu kapsamda geliştirilen projelerle Marmara bölgesindeki yer hareketlerini anbean izleyen Bohnhoff DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

İşte, son dakika açıklamasına ilişkin detaylar;

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Son dakika haberi: 17 Ağustos'un yıl dönümünde büyük İstanbul depremi için korkutan uyarı! Depremin şiddeti...
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